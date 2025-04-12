"Скрывает недуги": Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр и, судя по всему, предпочел сохранить основные факты о своем здоровье в секрете, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, нет никаких гарантий, что общественность узнает о состоянии здоровья человека, который в возрасте 78 лет стал самым пожилым в истории США человеком, принесшим присягу в качестве президента.

"Я никогда не чувствовал себя лучше, но, тем не менее, эти вещи необходимо сделать!" – написал Трамп на своей странице в соцсетях.

Его обследовали в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне, округ Колумбия, и у него есть возможность самостоятельно решать, какие подробности будут обнародованы. Если история повторится, то вероятно, что его последний медицинский осмотр даст лестный отчет, в котором будет мало подробностей.

За эти годы Трамп почти не раскрывал подробностей о своем здоровье, несмотря на то, что неоднократно подвергал сомнению физические и умственные способности своего предшественника Джо Байдена, который всего на три года его старше.

В 2020 году сам Дональд Трамп заразился COVID-19. После его выздоровления появились подробности о том, что он был болен серьезнее, чем признавался.