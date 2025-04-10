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Мир

Франция собирается признать Палестину

Президент Франции, политик, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 07:59 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Французские власти могут признать Палестину как государство уже летом текущего года. Об этом заявил в эфире телеканала France 5 президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году Макрон уже говорил, что Франция готова признать Палестину. Но тогда он объяснил, что это признание должно произойти в "подходящее время", когда это станет "частью процесса", которому привержены государства региона. Вероятнее всего, это время настало.

"Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", – отметил он.

В мае прошлого года Норвегия, Ирландия и Испания тоже объявили о своем решении признать Палестину.

Ранее посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге 2 апреля 2025 года озвучил, что французская компания передала свое предложение правительству Казахстана по строительству АЭС.

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Аксинья Титова
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