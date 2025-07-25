Макрон сообщил о готовности признать Палестину как государство
Фото: Instagram/emmanuelmacron
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, сообщает Zakon.kz.
По данным The Guardian, об этом он написал в социальной сети Х (ранее Twitter).
"Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", – говорится в сообщении.
Макрон добавил, что "насущная необходимость сегодня – положить конец конфликту в Газе и оказать помощь гражданскому населению".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.
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