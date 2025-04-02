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Общество

Посол Франции о строительстве АЭС в Казахстане: Сейчас ведется диалог

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 17:45 Фото: pexels
Посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге 2 апреля 2025 года озвучил, что французская компания передала свое предложение правительству Казахстана по строительству АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что строительство АЭС – очень важная тема для Казахстана.

"Есть четыре страны, которые представили свою кандидатуру на строительство атомной станции здесь, в Казахстане, в том числе Франция. Французская компания EDF выдвинула свою кандидатуру, передала свое предложение казахстанскому правительству, и сейчас идет процесс обсуждения разных кандидатур, в том числе французской, поэтому сейчас ведется диалог между Казахстаном и Францией по поводу предложения. И мы посмотрим в будущем, представляют ли наши предложения интерес для правительства Казахстана", – дополнил Сильван Гиоге.

29 января 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько времени понадобится для проектирования АЭС в Казахстане. 25 февраля 2025 года в министерстве назвали главных потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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