Глава Китая призвал строить сообщество единой судьбы сопредельных стран

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился с призывом строить сообщество единой судьбы сопредельных стран и прилагать усилия для открытия новых горизонтов в работе по отношению к сопредельным странам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Синьхуа, заявление председатель КНР сделал во время выступления на центральном совещании в работе по отношению к сопредельным странам в Пекине. На совещании присутствовали члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в том числе Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си, а также заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

"В своем выступлении Си Цзиньпин систематически обобщил достижения и опыт Китая в работе по отношению к сопредельным странам в новую эпоху, научно проанализировал текущую ситуацию и наметил цели, задачи, подходы и меры для проведения работы по отношению к сопредельным странам в последующий период", – отмечается в сообщении.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, председательствуя на совещании, подчеркнул, что необходимо четко действовать в этом направлении и основательно выполнять все задачи в работе по отношению к сопредельным странам.

Подчеркивается, что обширная территория и протяженные границы Китая делают соседние страны жизненно важной основой для национального развития и процветания, ключевым фактором для обеспечения национальной безопасности, приоритетным направлением в общей обстановке в дипломатической работе страны и решающим звеном в построении сообщества единой судьбы человечества.

Также на совещании призвали рассматривать соседние регионы в глобальном контексте и "укреплять чувство ответственности и чувство миссии для эффективного проведения работы по отношению к сопредельным странам".

Вместе с тем, после 18-го съезда КПК в отношениях с сопредельными странами Китай выдвинул концепцию доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности, выступая за построение с ними сообщества единой судьбы.

"Руководствуясь дипломатией лидеров Китай совместно с соседними странами углублял всестороннее сотрудничество, укреплял обмены в различных областях, поддерживал мир и стабильность, тем самым достигая исторических успехов и совершая исторические преобразования в работе по отношению к сопредельным странам, отметили на совещании", – подчеркнули на заседании.

Известно, что отношения Китая с сопредельными странами в настоящее время переживают наилучший период со времен новой истории, и вошли в важный этап, когда обстановка в сопредельных странах все теснее переплетается с глобальными переменами, отметили участники совещания, призвав комплексно учитывать внутреннюю и международную обстановку и две важные задачи: развитие и обеспечение безопасности.

"Чтобы построить лучшее будущее вместе с сопредельными странами, Китай будет и впредь развивать дружелюбное, стабильное и процветающее соседство, использовать в качестве базового руководства азиатские ценности мира, сотрудничества, открытости и инклюзивности, использовать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в качестве основной платформы и придерживаться азиатской модели безопасности, характеризующейся разделением радости и горя, стремлением к общему при сохранении расхождений, а также диалогом и консультациями, отметили на совещании", – сказано во время заседания.

В КНР убеждены, что для построения сообщества единой судьбы сопредельных стран Китай будет совместно укреплять стратегическое взаимодоверие, поддерживать региональные страны в вопросах следования собственному пути развития, надлежащим образом регулировать противоречия и разногласия.

Также подчеркивается, что Китай будет углублять интеграцию развития с сопредельными странами, создавать высокоуровневую сеть взаимосвязанности, укреплять сотрудничество в области цепочек производства и поставок.

Кроме того отмечается, что власти республики намерены развертывать сотрудничество в области безопасности и правоохранительной деятельности, расширять контакты и обмены, а также обеспечивать удобство передвижения людей.

26 марта Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао. Стало известно, что в скором времени глава КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан.