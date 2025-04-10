Австралийка родила чужого ребенка из-за ошибки врачей

В Австралии женщине, которая лечила бесплодие, по ошибке подсадили другой эмбрион. Все стало известно, когда биологические родители родившегося малыша попросили перенести оставшиеся эмбрионы другому поставщику услуг ЭКО, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Guardian, ошибку допустили репродуктологи из клиники Monash IVF в Квинсленде. Гендиректор учреждения Майкл Кнаап подтвердил данный факт и принес извинения, добавив, что все сотрудники больницы искренне сожалеют о некачественном проведении процедуры. По его словам, подсадка пациентке эмбриона другой женщины произошла "из-за человеческого фактора".





"Мы провели дополнительные проверки и уверены, что это единичный случай", – заявил Кнаап.

Иностранные СМИ также пишут, что в 2024 году эта же клиника попала в центр скандала после того, как уничтожила жизнеспособные эмбрионы сотни клиентов. Экспертиза подтвердила, что около 35% эмбрионов 700 семей были утилизированы после неточного генетического скрининга. Суд обязал больницу выплатить потерпевшим в общей сложности 56 млн австралийских долларов (около 2,9 млрд рублей).

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