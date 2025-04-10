Австралийка родила чужого ребенка из-за ошибки врачей
По информации издания The Guardian, ошибку допустили репродуктологи из клиники Monash IVF в Квинсленде. Гендиректор учреждения Майкл Кнаап подтвердил данный факт и принес извинения, добавив, что все сотрудники больницы искренне сожалеют о некачественном проведении процедуры. По его словам, подсадка пациентке эмбриона другой женщины произошла "из-за человеческого фактора".
"Мы провели дополнительные проверки и уверены, что это единичный случай", – заявил Кнаап.
Иностранные СМИ также пишут, что в 2024 году эта же клиника попала в центр скандала после того, как уничтожила жизнеспособные эмбрионы сотни клиентов. Экспертиза подтвердила, что около 35% эмбрионов 700 семей были утилизированы после неточного генетического скрининга. Суд обязал больницу выплатить потерпевшим в общей сложности 56 млн австралийских долларов (около 2,9 млрд рублей).
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