Мир

Австралийка потеряла ребенка из-за советов блогера

австралийка потеряла ребенка из-за советов блогера, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 22:03 Фото: pixabay
Жительница Австралии последовала совету блогера Эмили Лал родить в бассейне и потеряла ребенка, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания News.com.au, пострадавшая арендовала у инфлюенсера бассейн для родов. Отмечается, что блогерша продвигает идею о том, что дипломированные акушеры якобы причиняют вред детям. По ее словам, она разочарована в системе здравоохранения.

Арендованный бассейн австралийка использовала для собственных родов дома. Спустя полчаса после того, как ребенок появился на свет, женщина отправила сообщение блогерше.

Однако уже на следующее утро она заметила, что состояние младенца ухудшилось. Тогда она снова обратилась к Лал.

"Мы не можем ее разбудить, мы не уверены, дышит ли она", – написала женщина блогерше.

По данным портала, блогерша не отвечала на сообщение в течение 25 минут. Увидев текст, она сказала родителям вызвать скорую. Медики полчаса пытались реанимировать ребенка, но спасти его не смогли.

Во время экспертиз выяснилось, что, если бы женщина рожала в больнице, окруженная квалифицированными медиками, ребенок был бы жив.

Ранее сообщалось, что Жансая Абдумалик приятно удивила поклонников снимками во время беременности.

Елена Беляева
