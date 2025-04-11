Посол США в Украине решила досрочно покинуть пост

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк решила досрочно уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Financial Times, Посол США Бринк хочет покинуть Украину из-за несогласия с политикой Белого дома. Издание сообщает со ссылкой на "людей, знакомых с ее решением", что Бриджит Бринк уходит в отставку "из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа".

По данным издания, ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности. Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, говорят, что она подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.

Дипломат занимает пост с мая 2022 года, то есть она стала послом в Киеве при администрации бывшего президента Джо Байдена. Бринк была ярым сторонником военной помощи США Украине.

Также 10 апреля герцог Сассекский Гарри тайно посетил Украину.