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Мир

Посол США в Украине решила досрочно покинуть пост

Посол США в Украине подала в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 06:40 Фото: Х/USAmbKyiv
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк решила досрочно уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Financial Times, Посол США Бринк хочет покинуть Украину из-за несогласия с политикой Белого дома. Издание сообщает со ссылкой на "людей, знакомых с ее решением", что Бриджит Бринк уходит в отставку "из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа".

По данным издания, ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности. Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, говорят, что она подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.

Дипломат занимает пост с мая 2022 года, то есть она стала послом в Киеве при администрации бывшего президента Джо Байдена. Бринк была ярым сторонником военной помощи США Украине.

Также 10 апреля герцог Сассекский Гарри тайно посетил Украину.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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