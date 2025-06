Семь человек погибли во время крушения вертолета в Индии

По информации агентства PTI, на борту находились шесть паломников и пилот. Никто из них не выжил.

Вертолет вылетел ранним утром из деревни Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. метров над уровнем моря. Вскоре после взлета он упал и загорелся.

Helicopter carrying pilgrims travelling from Dehradun to Kedarnath crashed after going missing in Gaurikund, Uttarakhand#helicopter #helicoptercrash #Kedarnath #Gaurikund pic.twitter.com/jBdlKZyWGs