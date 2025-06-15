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Мир

Семь человек погибли во время крушения вертолета в Индии

вертолет, крушение вертолета, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 10:21 Фото: Х/ThePulseIndia
Семь человек стали жертвами крушения вертолета в Гималаях на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства PTI, на борту находились шесть паломников и пилот. Никто из них не выжил.

"Авария произошла над лесами Гаурикунда в условиях плохой видимости из-за неблагоприятной погоды", – рассказал сотрудник управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд Нандан Сингх Раджвар.

Вертолет вылетел ранним утром из деревни Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. метров над уровнем моря. Вскоре после взлета он упал и загорелся.

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет, который следовал в Лондон. Борт упал на жилой квартал и взорвался вскоре после взлета. На борту погиб 241 человек, выжил только один пассажир – 40-летний британец Вишвашкумар Рамеш, сидевший на месте 11А. В авиакатастрофе он потерял младшего брата.

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Андрей Дюсупов
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