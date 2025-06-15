Семь человек погибли во время крушения вертолета в Индии
По информации агентства PTI, на борту находились шесть паломников и пилот. Никто из них не выжил.
"Авария произошла над лесами Гаурикунда в условиях плохой видимости из-за неблагоприятной погоды", – рассказал сотрудник управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд Нандан Сингх Раджвар.
Вертолет вылетел ранним утром из деревни Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. метров над уровнем моря. Вскоре после взлета он упал и загорелся.
Helicopter carrying pilgrims travelling from Dehradun to Kedarnath crashed after going missing in Gaurikund, Uttarakhand#helicopter #helicoptercrash #Kedarnath #Gaurikund pic.twitter.com/jBdlKZyWGs— The-Pulse (@ThePulseIndia) June 15, 2025
12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет, который следовал в Лондон. Борт упал на жилой квартал и взорвался вскоре после взлета. На борту погиб 241 человек, выжил только один пассажир – 40-летний британец Вишвашкумар Рамеш, сидевший на месте 11А. В авиакатастрофе он потерял младшего брата.