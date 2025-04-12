Американскому журналисту в прямом эфире села на голову птица

На голову американского журналиста телеканала Fox News Питера Дуси во время прямого эфира села птица, передает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, Питер Дуси вел репортаж у Белого дома и вместе с телеведущими обсуждал торговую войну между США и Китаем, а также новую публикацию в соцсети Truth Social американского лидера Дональда Трампа. В этот момент на голову ведущему села птица, но он своей реакцией быстро ее отпугнул.

"Мне на голову только что села птица!" – воскликнул Питер Дуси.

Корреспондент Fox News в шутку отметил, что случившееся ему не понравилось. Фрагмент трансляции доступен на YouTube. Момент с птицей на третьей минуте в видео.

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