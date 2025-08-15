#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп вылетел на Аляску

Трамп отправился на встречу с Путиным, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 17:31 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в Анкоридж, сообщает Zakon.kz.

Самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом вылетел с военной базы Эндрюс на Аляску, где через несколько часов у него должна состояться встреча с российским президентом Владимиром Путиным, передает The Guardian и другие зарубежные СМИ.

Он не стал общаться с журналистами накануне вылета, молча поднявшись на борт самолета и помахав рукой персоналу базы.

Вместе с ним в Анкоридж отправились госсекретарь Марко Рубио, министры торговли Говард Лютник и финансов Скотт Бессент, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее два самолета российской делегации приземлились в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске.

Фото Алия Абди
Алия Абди
