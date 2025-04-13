17 домов пострадали от землетрясения в Таджикистане

17 домов оказались частично разрушенными в Таджикистане после землетрясения, которое случилось сегодня, 13 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, рассказали, что все пострадавшие здания расположены в четырех селах Раштского района.

Человеческих жертв нет в резульате землетрясения нет.

В ведомстве также уточнили, что в эпицентре землетрясения – Раштском районе – сила подземных толчков составила пять баллов, в Душанбе – три.

Землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких городов и сел южного Казахстана. По информации МЧС РК, интенсивности подземных толчков на территории нашей страны составила от двух до трех баллов.