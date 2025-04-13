#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.94
583.74
6.13
Мир

17 домов пострадали от землетрясения в Таджикистане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 13:11 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
17 домов оказались частично разрушенными в Таджикистане после землетрясения, которое случилось сегодня, 13 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, рассказали, что все пострадавшие здания расположены в четырех селах Раштского района.

Человеческих жертв нет в резульате землетрясения нет.

В ведомстве также уточнили, что в эпицентре землетрясения – Раштском районе – сила подземных толчков составила пять баллов, в Душанбе – три.

Землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких городов и сел южного Казахстана. По информации МЧС РК, интенсивности подземных толчков на территории нашей страны составила от двух до трех баллов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В ЦРУ признались, что следили за Гитлером после его смерти
Мир
11:51, Сегодня
В ЦРУ признались, что следили за Гитлером после его смерти
Легкомоторный самолет разбился в штате Нью-Йорк: на его борту были шесть человек
Мир
11:05, Сегодня
Легкомоторный самолет разбился в штате Нью-Йорк: на его борту были шесть человек
В Таджикистане произошло землетрясение
Мир
09:52, Сегодня
В Таджикистане произошло землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: