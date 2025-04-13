17 домов пострадали от землетрясения в Таджикистане
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
17 домов оказались частично разрушенными в Таджикистане после землетрясения, которое случилось сегодня, 13 апреля, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, рассказали, что все пострадавшие здания расположены в четырех селах Раштского района.
Человеческих жертв нет в резульате землетрясения нет.
В ведомстве также уточнили, что в эпицентре землетрясения – Раштском районе – сила подземных толчков составила пять баллов, в Душанбе – три.
Землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких городов и сел южного Казахстана. По информации МЧС РК, интенсивности подземных толчков на территории нашей страны составила от двух до трех баллов.
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