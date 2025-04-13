#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
514.94
583.74
6.13
Происшествия

Казахстанцы почувствовали землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
Землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких населенных пунктов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения был расположен в 170 километрах таджикского Худжанда и 673 километрах на юго-запад от Алматы.

Подземные толчки интенсивностью от двух до трех баллов, ощутили жители сразу нескольких крупных городов на юге Казахстана и более десяти сел.

В МЧС РК представили сведения об ощутимости на территории Казахстана:

  • поселок Мырзакент – 3 балла;
  • город Жетысай – 3 балла;
  • село Абай – 3 балла;
  • Сарыагаш – 3 балла;
  • село Казыгурт – 3 балла;
  • Шардара – 3 балла;
  • Ленгер – 3 балла;
  • село Сайрам – 3 балла;
  • Шымкент – 3 балла;
  • село Манкент – 3 балла;
  • село Аксукент – 3 балла;
  • село Турар Рыскулов – 3 балла;
  • село Бауыржан Момышулы – 3 балла;
  • Арыс – 3 балла;
  • село Темирлановка – 3 балла;
  • Тараз – 3 балла;
  • село Сарыкемер – 3 балла;
  • село Аса – 3 балла;
  • село Кулан – 2 балла;
  • село Мерке – 2 балла;
  • Каратау – 2 балла;
  • село Шаян (Чаян) – 2 балла;
  • село Шаульдер – 2 балла;
  • Жанатас – 2 балла;
  • Туркестан – 2 балла;
  • село Кордай – 2 балла;
  • Кентау – 2 балла;
  • село Шолаккорган – 2 балла;
  • село Шорнак – 2 балла;
  • Шу – 2 балла;
  • село Толе Би – 2 балла;
  • село Мойынкум – 2 балла;
  • село Жанакорган – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Накануне, 12 апреля, землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Пакистане. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от города Атток с населением около 85,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Вылетел на обочину: водитель Mercedes сбил четырех человек в Атбасаре
Происшествия
09:37, Сегодня
Вылетел на обочину: водитель Mercedes сбил четырех человек в Атбасаре
Смерть юноши при странных обстоятельствах в Мангистау: задержан подозреваемый
Происшествия
01:54, 13 апреля 2025
Смерть юноши при странных обстоятельствах в Мангистау: задержан подозреваемый
Крупный степной пожар под Павлодаром перекинулся на дачные поселки
Происшествия
22:29, 12 апреля 2025
Крупный степной пожар под Павлодаром перекинулся на дачные поселки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: