Казахстанцы почувствовали землетрясение

Землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких населенных пунктов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения был расположен в 170 километрах таджикского Худжанда и 673 километрах на юго-запад от Алматы.

Подземные толчки интенсивностью от двух до трех баллов, ощутили жители сразу нескольких крупных городов на юге Казахстана и более десяти сел.

В МЧС РК представили сведения об ощутимости на территории Казахстана:

поселок Мырзакент – 3 балла;

город Жетысай – 3 балла;

село Абай – 3 балла;

Сарыагаш – 3 балла;

село Казыгурт – 3 балла;

Шардара – 3 балла;

Ленгер – 3 балла;

село Сайрам – 3 балла;

Шымкент – 3 балла;

село Манкент – 3 балла;

село Аксукент – 3 балла;

село Турар Рыскулов – 3 балла;

село Бауыржан Момышулы – 3 балла;

Арыс – 3 балла;

село Темирлановка – 3 балла;

Тараз – 3 балла;

село Сарыкемер – 3 балла;

село Аса – 3 балла;

село Кулан – 2 балла;

село Мерке – 2 балла;

Каратау – 2 балла;

село Шаян (Чаян) – 2 балла;

село Шаульдер – 2 балла;

Жанатас – 2 балла;

Туркестан – 2 балла;

село Кордай – 2 балла;

Кентау – 2 балла;

село Шолаккорган – 2 балла;

село Шорнак – 2 балла;

Шу – 2 балла;

село Толе Би – 2 балла;

село Мойынкум – 2 балла;

село Жанакорган – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Накануне, 12 апреля, землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Пакистане. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от города Атток с населением около 85,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км.