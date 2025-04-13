Казахстанцы почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких населенных пунктов Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Очаг землетрясения был расположен в 170 километрах таджикского Худжанда и 673 километрах на юго-запад от Алматы.
Подземные толчки интенсивностью от двух до трех баллов, ощутили жители сразу нескольких крупных городов на юге Казахстана и более десяти сел.
В МЧС РК представили сведения об ощутимости на территории Казахстана:
- поселок Мырзакент – 3 балла;
- город Жетысай – 3 балла;
- село Абай – 3 балла;
- Сарыагаш – 3 балла;
- село Казыгурт – 3 балла;
- Шардара – 3 балла;
- Ленгер – 3 балла;
- село Сайрам – 3 балла;
- Шымкент – 3 балла;
- село Манкент – 3 балла;
- село Аксукент – 3 балла;
- село Турар Рыскулов – 3 балла;
- село Бауыржан Момышулы – 3 балла;
- Арыс – 3 балла;
- село Темирлановка – 3 балла;
- Тараз – 3 балла;
- село Сарыкемер – 3 балла;
- село Аса – 3 балла;
- село Кулан – 2 балла;
- село Мерке – 2 балла;
- Каратау – 2 балла;
- село Шаян (Чаян) – 2 балла;
- село Шаульдер – 2 балла;
- Жанатас – 2 балла;
- Туркестан – 2 балла;
- село Кордай – 2 балла;
- Кентау – 2 балла;
- село Шолаккорган – 2 балла;
- село Шорнак – 2 балла;
- Шу – 2 балла;
- село Толе Би – 2 балла;
- село Мойынкум – 2 балла;
- село Жанакорган – 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Накануне, 12 апреля, землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Пакистане. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от города Атток с населением около 85,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км.
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