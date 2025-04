Кадры последствий сильного землетрясения в Таджикистане

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, в Таджикистане произошла серия землетрясений. По последним данным, погиб трехлетний мальчик. Также известно, что 94 дома полностью разрушены, сообщает Zakon.kz.

В Сети очевидцы с места происшествий публикуют кадры последствий природной стихии.

Damage in Rasht, Tajikistan after 5.9 earthquake.

Earthquake was largely felt across the country. pic.twitter.com/KcvGSHlp3p — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 13, 2025

По данным геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, 13 апреля 2025 года в 09:24 по времени Астаны на территории страны было зафиксировано сильное землетрясение, его эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, магнитуда составила 5-6, в Раштском районе – 4-5, в городе Душанбе – 3. Второе землетрясение магнитудой 4 произошло в 12:14. Третье магнитудой 3 – в 13:33.

Фото: kchs.tj

На основании поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона была создана республиканская комиссия.

Today, Earthquake Strikes Tajikistan – Child Killed, Buildings Damaged, April 13, 2025



A 5.9-magnitude #earthquake hit Tajikistan on April 13, with the epicenter near Rasht. A three-year-old child in the village of Ushturpast was killed when a wall collapsed.



At least 29 homes… pic.twitter.com/KHWQyxf8IF — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 13, 2025

Утром 14 апреля Таджикистан снова потрясло. Эпицентр находился в 156 километрах к северо-востоку от Душанбе. Сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Фото: kchs.tj

A three-year-old boy died in Tajikistan’s Rasht district this morning after being trapped under a collapsed wall during this mornings M5.9 earthquake.



Preliminary reports say 29 houses and one school were damaged. pic.twitter.com/bSjsvBaCkN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 13, 2025

Примечательно, что землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких городов и сел Южного Казахстана.