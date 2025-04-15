#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.21
590.09
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.21
590.09
6.3
Мир

Маскоты для ЭКСПО-2027 в Белграде не понравились жителям Сербии

Маскоты для &quot;Экспо 2027&quot; в Белграде, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 07:37 Фото: Instagram/mali_sinisa
Жители Сербии раскритиковали маскотов, которые будут представлять их страну на всемирной выставке ЭКСПО-2027 в Белграде, сообщает Zakon.kz.

Их презентовали на всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке во время открытия сербского павильона. Это мальчик и девочка в национальных костюмах, которые, по задумке организаторов, выступают в роли супергероев.

Маскоты пока остаются безымянными. Директор ЭКСПО-2027 Душан Боровчанин объявил, что в ближайшие месяцы запустят кампанию, в рамках которой жители Сербии и будущие посетители выставки смогут предложить имена для персонажей.

Тем временем сербские пользователи социальной сети Х уже активно комментируют презентацию. Некоторым кажется, что их лица как бы выражают некоторое сомнение в том, что ЭКСПО вообще состоится. Другим маскоты просто показались просто жутковатыми.

Фото: Instagram/mali_sinisa

Помимо главных персонажей организаторы планируют создать их друзей, которые составят коллекционную серию для посетителей выставки.

11 апреля в Японии на железной дороге неизвестная коробка на несколько часов парализовала движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонии открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Венгрия теперь признает два пола – мужской и женский
Мир
07:50, Сегодня
Венгрия теперь признает два пола – мужской и женский
Меган Маркл оказалась в центре нового скандала
Мир
07:17, Сегодня
Меган Маркл оказалась в центре нового скандала
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: