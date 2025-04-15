Маскоты для ЭКСПО-2027 в Белграде не понравились жителям Сербии

Жители Сербии раскритиковали маскотов, которые будут представлять их страну на всемирной выставке ЭКСПО-2027 в Белграде, сообщает Zakon.kz.

Их презентовали на всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке во время открытия сербского павильона. Это мальчик и девочка в национальных костюмах, которые, по задумке организаторов, выступают в роли супергероев.

Маскоты пока остаются безымянными. Директор ЭКСПО-2027 Душан Боровчанин объявил, что в ближайшие месяцы запустят кампанию, в рамках которой жители Сербии и будущие посетители выставки смогут предложить имена для персонажей.

Тем временем сербские пользователи социальной сети Х уже активно комментируют презентацию. Некоторым кажется, что их лица как бы выражают некоторое сомнение в том, что ЭКСПО вообще состоится. Другим маскоты просто показались просто жутковатыми.

Фото: Instagram/mali_sinisa

Помимо главных персонажей организаторы планируют создать их друзей, которые составят коллекционную серию для посетителей выставки.

11 апреля в Японии на железной дороге неизвестная коробка на несколько часов парализовала движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонии открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.