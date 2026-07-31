В столице Сербии погибла казахстанка

В Казнете распространяют информацию о смерти казахстанки в Белграде – столице Сербии, сообщает Zakon.kz.

Так, 31 июля 2026 года пользовательница сети Threads под ником diihwangg опубликовала пост, в котором рассказала о трагедии, чтобы привлечь внимание общественности. По ее словам, "девушку скинули с шестого этажа".

Также с обращением выступил папа погибшей. Мужчина заявляет, что у него возникли вопросы к расследованию и он просит откликнуться всех неравнодушных. Автор добавил, что к происшествию "имеют отношение парень по имени Влад и украинские девушки".

"Здесь может происходить что-то странное", – сказал он.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу казахстанского Министерства иностранных дел (МИД).

В ведомстве уточнили, что посольство Казахстана в Сербии совместно с местными компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Казахстанские дипломаты также поддерживают постоянную связь с родственниками погибшей, оказывают им всестороннюю консульско-правовую поддержку. Вопрос на контроле Министерства". Пресс-служба МИД РК

27 июля 2026 года стало известно, что в Улаганском районе Алтая пьяная местная жительница без водительских прав устроила смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли двое граждан Казахстана, еще четыре человека получили травмы.