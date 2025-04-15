Меган Маркл оказалась в центре нового скандала

На днях герцогиня Сассекская Меган снова оказалась под огнем критики, сообщает Zakon.kz.

На этот раз за то, что она прибыла на Бродвейское шоу в сопровождении кортежа из четырех автомобилей, пишет Page Six. При этом Меган с детьми ехала в одной машине, а в кортеже были два внедорожника и полицейский автомобиль.

"Остальные просто для антуража, наверное", – предположили очевидцы.

Фото: pagesix

Это ее появление ожидаемо привлекло внимание таблоидов и вызвало шквал критики и насмешек в соцсетях. СМИ назвали такие меры безопасности "абсолютно ненормальными" и "чрезмерными".

Фото: pagesix

"Вроде как даже у самой Тейлор Свифт только две машины – одна для нее и вторая для охраны", – отреагировали Интернет-пользователи.

Днями ранее, 10 апреля ее супруг герцог Сассекский Гарри с тайным визитом посетил украинский Львов.