Дружеская шутка коллег обернулась для индуса разрывом внутренних органов

В Индии пятеро коллег накачали 30-летнего рабочего воздухом с помощью компрессора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, вскоре после этого пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу с разрывом внутренних органов. Несмотря на то, что врачи приехали быстро и провели все экстренные реанимационные мероприятия, спасти пострадавшего они не смогли.

В данное время ведется расследование. Полицейские говорят, что процесс усложнился тем, что место происшествия, хотя и находилось под наблюдением камер, было закрыто зеленой сеткой.

Отмечается, что трагедия спровоцировала широкий общественный резонанс и подняла вопросы о безопасности рабочих мест и психологическом климате в трудовых коллективах.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Семее погибла женщина, которая сильно торопилась и пыталась перебежать под колесами товарного поезда.