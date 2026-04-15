#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.08
558.28
6.26
Мир

Шутка на отдыхе обернулась судимостью: туриста наказали на Мальте

Туристу дали условный срок за прогулку голым в последний день отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 21:56
18-летний турист из Шотландии Шон Грэм Пурвес получил условный срок и штраф за то, что в шутку разгуливал голым на острове Иль-Исла в последний день своего пребывания на Мальте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MaltaToday, путешественник отдыхал вместе с друзьями. Около 10:00 он вышел обнаженным на улицу, где его и сняла одна из камер видеонаблюдения. Видео в итоге передали полиции.

Позже туриста арестовали по месту проживания, куда он зашел после прогулки. Ему предъявили обвинения в совершении непристойного деяния в общественном месте, противоречащего нормам морали, а также в публичной демонстрации обнаженного тела. Он признал вину по всем пунктам обвинения.

Защита заявила, что это была "шутка в последний день пребывания на Мальте" и что вреда он никому не намеревался причинить. На тот момент обвиняемый должен был вылететь обратно в Шотландию во вторник в 13:00.

"Суд отметил, что, хотя произошедшее и было шуткой, обвиняемый должен понимать: даже если действия совершались ради развлечения, он тем самым фактически принимает на себя последствия правонарушения. Также суд указал, что, несмотря на возраст обвиняемого (18 лет), он должен осознавать, что с этого возраста судят как взрослого", – пишет издание.

В итоге ему был назначен условный срок в один месяц и штраф в размере 100 евро (более 55 тыс. тенге).

Ранее сообщалось, что туристам в Берлине предложат бонусы за уборку мусора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: