Шутка на отдыхе обернулась судимостью: туриста наказали на Мальте

18-летний турист из Шотландии Шон Грэм Пурвес получил условный срок и штраф за то, что в шутку разгуливал голым на острове Иль-Исла в последний день своего пребывания на Мальте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MaltaToday, путешественник отдыхал вместе с друзьями. Около 10:00 он вышел обнаженным на улицу, где его и сняла одна из камер видеонаблюдения. Видео в итоге передали полиции.

Позже туриста арестовали по месту проживания, куда он зашел после прогулки. Ему предъявили обвинения в совершении непристойного деяния в общественном месте, противоречащего нормам морали, а также в публичной демонстрации обнаженного тела. Он признал вину по всем пунктам обвинения.

Защита заявила, что это была "шутка в последний день пребывания на Мальте" и что вреда он никому не намеревался причинить. На тот момент обвиняемый должен был вылететь обратно в Шотландию во вторник в 13:00.

"Суд отметил, что, хотя произошедшее и было шуткой, обвиняемый должен понимать: даже если действия совершались ради развлечения, он тем самым фактически принимает на себя последствия правонарушения. Также суд указал, что, несмотря на возраст обвиняемого (18 лет), он должен осознавать, что с этого возраста судят как взрослого", – пишет издание.

В итоге ему был назначен условный срок в один месяц и штраф в размере 100 евро (более 55 тыс. тенге).

