Шутка на отдыхе обернулась судимостью: туриста наказали на Мальте
Как пишет MaltaToday, путешественник отдыхал вместе с друзьями. Около 10:00 он вышел обнаженным на улицу, где его и сняла одна из камер видеонаблюдения. Видео в итоге передали полиции.
Позже туриста арестовали по месту проживания, куда он зашел после прогулки. Ему предъявили обвинения в совершении непристойного деяния в общественном месте, противоречащего нормам морали, а также в публичной демонстрации обнаженного тела. Он признал вину по всем пунктам обвинения.
Защита заявила, что это была "шутка в последний день пребывания на Мальте" и что вреда он никому не намеревался причинить. На тот момент обвиняемый должен был вылететь обратно в Шотландию во вторник в 13:00.
"Суд отметил, что, хотя произошедшее и было шуткой, обвиняемый должен понимать: даже если действия совершались ради развлечения, он тем самым фактически принимает на себя последствия правонарушения. Также суд указал, что, несмотря на возраст обвиняемого (18 лет), он должен осознавать, что с этого возраста судят как взрослого", – пишет издание.
В итоге ему был назначен условный срок в один месяц и штраф в размере 100 евро (более 55 тыс. тенге).
