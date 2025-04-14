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Мир

Несколько человек погибли во время взрыва цистерны с топливом в Чечне

цистерна взорвалась на газовой станции в Чечне, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 23:46 Фото: chr.sledcom.ru
Три человека стали жертвами взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Следственного комитета РФ, трагедия произошла 14 апреля около 16:00. В цистерне взорвался газ. В данное время следователи осматривают место происшествия. Кроме того, назначены судебные экспертизы, а ход расследования взял под контроль глава чеченского СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что в одной из мечетей Узбекистана произошел взрыв.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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