Несколько человек погибли во время взрыва цистерны с топливом в Чечне
Фото: chr.sledcom.ru
Три человека стали жертвами взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба Следственного комитета РФ, трагедия произошла 14 апреля около 16:00. В цистерне взорвался газ. В данное время следователи осматривают место происшествия. Кроме того, назначены судебные экспертизы, а ход расследования взял под контроль глава чеченского СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Ранее сообщалось, что в одной из мечетей Узбекистана произошел взрыв.
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