Несколько человек погибли во время взрыва цистерны с топливом в Чечне

Три человека стали жертвами взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Следственного комитета РФ, трагедия произошла 14 апреля около 16:00. В цистерне взорвался газ. В данное время следователи осматривают место происшествия. Кроме того, назначены судебные экспертизы, а ход расследования взял под контроль глава чеченского СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что в одной из мечетей Узбекистана произошел взрыв.