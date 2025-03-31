В одной из мечетей Узбекистана произошел взрыв

В одной из мечетей Андижанской области на востоке Узбекистана произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом Zakon.kz стало известно из заявлений пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По предварительным данным, пострадали шесть человек.

В обед 31 марта 2025 года в Андижанскую областную пожарную часть поступило сообщение о взрыве газа в одной из мечетей, расположенных на территории религиозной общины Мирзо Улугбека в Избосканском районе.

"На место происшествия выехали руководство и должностные лица. В настоящее время ситуация полностью взята под контроль", – сказано в Telegram-канале.

30 марта 2025 года известный турецкий певец и актер Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего концерта и умер. Ему было 58 лет.