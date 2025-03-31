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Мир

В одной из мечетей Узбекистана произошел взрыв

мечеть, взрыв, Узбекстан, газ, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 17:07 Фото: pexels
В одной из мечетей Андижанской области на востоке Узбекистана произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом Zakon.kz стало известно из заявлений пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По предварительным данным, пострадали шесть человек.

В обед 31 марта 2025 года в Андижанскую областную пожарную часть поступило сообщение о взрыве газа в одной из мечетей, расположенных на территории религиозной общины Мирзо Улугбека в Избосканском районе.

"На место происшествия выехали руководство и должностные лица. В настоящее время ситуация полностью взята под контроль", – сказано в Telegram-канале.

30 марта 2025 года известный турецкий певец и актер Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего концерта и умер. Ему было 58 лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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