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Мир

В России осудили к 9 годам создателя канала "Синий кит"

синий кит, суд, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 19:31 Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Ленинский районный суд г. Новосибирска (Россия) 15 апреля приговорил к девяти годам создателя канала "Синий кит", сообщает Zakon.kz.

В судебном заседании установлено, что Погиблов И. В., находясь на территории Ленинского района г. Новосибирска, имея патологический интерес к смерти других лиц, организовал деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц, в том числе не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства, путем создания публичного канала под наименованием "Синий кит", которую возглавил и в которую вовлек несовершеннолетнего подростка.

"Организованная Погибловым И. В. группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждала потенциальных жертв, которыми являлись в том числе несовершеннолетние, к выполнению ряда специализированных заданий", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами.

В судебном заседании он вину в совершении преступлений признал полностью.


"Приговором суда Погиблов И. В. признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети интернет. Приговор не вступил в законную силу", – отметили в суде. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. Школьник совершил суицид в Туркестанской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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