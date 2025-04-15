В России осудили к 9 годам создателя канала "Синий кит"

Ленинский районный суд г. Новосибирска (Россия) 15 апреля приговорил к девяти годам создателя канала "Синий кит", сообщает Zakon.kz.

В судебном заседании установлено, что Погиблов И. В., находясь на территории Ленинского района г. Новосибирска, имея патологический интерес к смерти других лиц, организовал деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц, в том числе не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства, путем создания публичного канала под наименованием "Синий кит", которую возглавил и в которую вовлек несовершеннолетнего подростка.

"Организованная Погибловым И. В. группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждала потенциальных жертв, которыми являлись в том числе несовершеннолетние, к выполнению ряда специализированных заданий", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами.

В судебном заседании он вину в совершении преступлений признал полностью.





"Приговором суда Погиблов И. В. признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети интернет. Приговор не вступил в законную силу", – отметили в суде.

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