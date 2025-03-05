Школьник совершил суицид в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области школьник наложил на себя руки, сообщает Zakon.kz.
Otyrar.kz пишет, известно, что подросток учился в 10 классе. Инцидент произошел в Байдибекском районе. Причины трагедии не разглашаются в интересах следствия. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 Уголовного кодекса РК.
"По уголовному делу назначен процессуальный прокурор. Даны соответствующие указания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация не подлежит разглашению", – прокомментировали в прокуратуре Туркестанской области.
Данное уголовное дело находится под контролем областной прокуратуры.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В Алматы расследуют трагическую смерть 15-летнего подростка. Тело девятиклассника обнаружили в заброшенном здании. По предварительной версии, юноша совершил самоубийство.
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