Школьник совершил суицид в Туркестанской области

В Туркестанской области школьник наложил на себя руки, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, известно, что подросток учился в 10 классе. Инцидент произошел в Байдибекском районе. Причины трагедии не разглашаются в интересах следствия. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 Уголовного кодекса РК.

"По уголовному делу назначен процессуальный прокурор. Даны соответствующие указания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация не подлежит разглашению", – прокомментировали в прокуратуре Туркестанской области.

Данное уголовное дело находится под контролем областной прокуратуры.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Алматы расследуют трагическую смерть 15-летнего подростка. Тело девятиклассника обнаружили в заброшенном здании. По предварительной версии, юноша совершил самоубийство.