Житель Германии прожил под водой 120 дней и установил мировой рекорд

59-летний инженер из Германии Рюдигер Кох прожил в подводной стальной капсуле 120 дней и установил мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, Кох жил в подводной капсуле площадью 120 кв. м. Ее поместили на глубину 11 м у берегов Панамы. В пятницу он выбрался на поверхность и получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.

"Это как очнуться от сна", – описал свои ощущения Кох после поднятия на поверхность.

59-летний немец отметил, что жить под водой было сложно – температура постоянно находилась на уровне 28 градусов, "ванна была словно из 19-го века".

Преодолеть сложности, по его словам, ему помогали "рабочие проекты, хорошее вино и виски". Он сравнил опыт пребывания в капсуле с работой на дому.

Кох решился пойти на этот рекорд, чтобы привлечь внимание общественности к состоянию мирового океана.

"Мы используем море как транспортный путь, поле битвы, свалку. Если же мы будем воспринимать его как наш дом, то тогда его нынешнее состояние станет для нас неприемлемым", – пояснил Кох.

Он добавил, что после короткого отдыха планирует вновь вернуться в капсулу, чтобы обновить рекорд. Предыдущий рекорд составлял 100 дней под водой – его в 2024 году установил американский дайвер Джозеф Дитури.