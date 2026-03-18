ВОЗ заявила о подготовке к возможному "ядерному инциденту"

Всемирная организация здравоохранения готовится к сценарию с возможным применением ядерного оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как передает gazeta.ru с ссылкой на издание Politico, об этом сообщила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи в последнем интервью.

"Наихудший сценарий – это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего", – сказала Балхи.

Балхи пояснила, что персонал ВОЗ готов к ядерному инциденту "в более широком смысле", включая применение атомной бомбы или нападение на ядерный объект.

Она добавила, что никакая подготовка не сможет предотвратить последствия ущерба, который будет нанесен миру в случае применения ядерного оружия. По словам представительницы ВОЗ, если это случится, то последствия будут ощущаться десятилетиями.

