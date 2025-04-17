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Мир

Испанка 16 лет числилась глухонемой ради пособия по инвалидности

Испанка претворялась глухонемой из-за пособия, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 08:20 Фото: pixabay
Гражданка Испании 16 лет притворялась глухонемой, чтобы получать пособия по инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Женщина работала продавцом в супермаркете в Андалусии. В 2003 году на нее напал покупатель. После инцидента у пострадавшей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и потерю способности говорить, пишет Oddity Central.

Служба социального обеспечения назначила женщине постоянную пенсию по инвалидности. Из-за того, что случай, в связи с которым пострадала гражданка, произошел на рабочем месте, выплаты возложили на страховую компанию.

В 2019 году страховщики во время проверки медицинской карты испанки заметили, что ни один из врачей, которых она посещала с 2009 года, не отметил, что пострадавшая не может говорить. За 10 лет женщина побывала на приемах у офтальмолога, дерматолога, ортопеда и других специалистов. Сотрудникам службы показалось странным, что медики не отметили особенность пациентки, и они попросили врачей проверить, является ли женщина глухонемой. Тогда психиатр заподозрил фальсификацию.

Для возбуждения уголовного дела о мошенничестве показаний одного врача было недостаточно. Страховая компания наняла частного детектива, который установил наблюдение за женщиной. Он выяснил, что она ведет обычную жизнь: регулярно говорит по телефону, ходит на зумбу, общается с матерями у школьных ворот.

Чтобы собрать еще больше доказательств, детектив прикинулся обычным прохожим и спросил у "немой" женщины на улице, как ему пройти в нужное место. Гражданка подробно объяснила дорогу.

Суд постановил, что страховая компания больше не обязана выплачивать женщине пенсию. Против гражданки открыли новое дело для назначения штрафа за мошенничество. Кроме того, страховая служба снова подаст на нее в суд, чтобы вернуть выплаченные за 16 лет деньги.

Недавний эксперимент показал, что на карьеру женщины могут повлиять частые извинения перед руководством.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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