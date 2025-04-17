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Советы

Женщины чаще извиняются на работе и это влияет на карьеру – результаты эксперимента

Женщины на работе извиняются чаще мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 06:30 Фото: pixabay
Женщины чаще мужчин извиняются на работе, из‑за чего работодатели воспринимают их как менее способных. Это показал эксперимент экономистов Лили Лю и Маршалла Мо из Стэнфордского университета, сообщает Zakon.kz.

Его результатами поделился The Economist. Так исследователи разделили 700 американцев на "сотрудников" и "работодателей". "Сотрудники" проходили тест с выбором ответов, а "работодатели" оценивали их успехи и решали, кого повысить. Участники также написали сообщения своим "работодателям", чтобы попытаться повлиять на их решение.

Хотя мужчины и женщины показали примерно одинаковые результаты в тесте, женщины в два раза чаще использовали в сообщениях слова "извините" и "простите". Частично это объясняется разницей в уверенности: мужчины считали, что правильно ответили на четыре из 10 вопросов, в то время как женщины – только на 3,2. Но даже при одинаковом уровне уверенности женщины извинялись на 12% чаще.

"Работодатели" же воспринимали извиняющихся "сотрудников" как менее способных и женщин судили строже, хотя знали, что они извиняются чаще. При этом "работодатели" признались, что испытывали к женщинам больше симпатии. Эти противоположные эффекты уравновешивали друг друга и в результате более извиняющиеся работники получали повышение так же часто, как остальные.

"Эксперименты, конечно, не всегда точно отражают реальную жизнь. Но урок, похоже, в том, что работникам не нужно избегать теплых, извиняющихся формулировок, если их цель – повышение", – отмечает The Economist.

Специалисты по поиску и найму сотрудников назвали пять фраз, которые нежелательно говорить начальнику.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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