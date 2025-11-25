Пособия по инвалидности: кто и сколько получает в Казахстане

С начала 2025 года казахстанцам выплачено более 617 млрд тенге социальных пособий и страховых выплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Наибольшая часть средств – 543,1 млрд тенге – направлена из республиканского бюджета, еще 74,6 млрд тенге выделено из Государственного фонда социального страхования. Выплаты и пособия выросли на 6,5% вслед за увеличением прожиточного минимума.

Известно, что по состоянию на 1 ноября 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 542,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 175,4 тыс. человек.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) уточнили, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

Так, по состоянию на 1 ноября 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 99,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 67,1 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования,

замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания в 2025 году составляют:

для I группы – 101 702 тенге,

II группы – 81 362 тенге,

III группы – 55 474 тенге.

По состоянию на 1 ноября средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 72 003 тенге, по потере кормильца – 75 537 тенге.

Немного ранее мы рассказывали, что пособия многодетным семьям обошлись бюджету свыше 500 млрд тенге.