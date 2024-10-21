Утрата трудоспособности и инвалидность: что нужно знать о специальных пособиях

В Министерстве труда и социальной защиты населения 21 октября 2024 года рассказали, сколько людей получают пособия по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 457,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 59,6 млрд тенге.

"По состоянию на 1 октября 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 542,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 157,9 тыс. человек", – отметили МТСЗН.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

"Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 октября 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 98,7 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 65,4 тыс. семей", – рассказали в министерстве.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

В министерстве рассказали, что с 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. Также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

В 2024 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 95 496 тенге, 2 группы – 76 397 тенге, 3 группы – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 октября 2024 г. средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 58 849 тенге, по потере кормильца – 62 763 тенге.

17 октября 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения предоставили актуальную информацию об адресной социальной помощи казахстанцам.