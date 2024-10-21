Утрата трудоспособности и инвалидность: что нужно знать о специальных пособиях
По данным ведомства, с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 457,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 59,6 млрд тенге.
"По состоянию на 1 октября 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 542,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 157,9 тыс. человек", – отметили МТСЗН.
- Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
- Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
"Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 октября 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 98,7 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 65,4 тыс. семей", – рассказали в министерстве.
- Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
В министерстве рассказали, что с 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. Также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.
В 2024 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 95 496 тенге, 2 группы – 76 397 тенге, 3 группы – 52 089 тенге.
По состоянию на 1 октября 2024 г. средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 58 849 тенге, по потере кормильца – 62 763 тенге.
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