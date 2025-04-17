#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.67
592.46
6.32
Мир

Маск предлагает матерям своих детей огромные деньги в обмен на молчание

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 05:30 Фото: flickr/Daniel Oberhaus
Миллиардер Илон Маск предлагает матерям своих детей ежемесячно большие суммы денег в обмен на молчание, сообщает Zakon.kz.

По данным Mail Online, речь идет о суммах в 15 млн и 100 тыс. долларов. При этом молчание женщин должно сохраняться пока детям Маска не исполнится 21 год. По данным СМИ, именно эти условия предложили консервативной активисте 26-летней Эшли Сент-Клер, которая родила от Маска в прошлом году.

Сент-Клэр рассказала, что Маск предложил ей 15 млн долларов и ежемесячные выплаты в 100 тыс. долларов за молчание о его отцовстве до совершеннолетия сына. Его помощник Джаред Бирхолл отметил, что такие соглашения Маск заключал с другими матерями своих детей, включая певицу Граймс и главу Neuralink Шивон Зилис.

Сент-Клер отказалась подписывать соглашение, и с каждой новой оглаской сумма выплат снижалась. Когда СМИ попытались получить тест на отцовство – выплаты сократились до 40 тыс. долларов в месяц. А после официального вопроса The Wall Street Journal к Илону Маску – и вовсе до 20 тыс. долларов.

Что касается других миллиардеров, то недавно дочь Билла Гейтса рассказала о неудаче в бизнесе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Молдова потеряла статус мирового производителя вина
Мир
03:03, 17 апреля 2025
Молдова потеряла статус мирового производителя вина
США нанесли новые удары по Йемену
Мир
01:48, 17 апреля 2025
США нанесли новые удары по Йемену
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: