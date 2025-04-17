Маск предлагает матерям своих детей огромные деньги в обмен на молчание

Миллиардер Илон Маск предлагает матерям своих детей ежемесячно большие суммы денег в обмен на молчание, сообщает Zakon.kz.

По данным Mail Online, речь идет о суммах в 15 млн и 100 тыс. долларов. При этом молчание женщин должно сохраняться пока детям Маска не исполнится 21 год. По данным СМИ, именно эти условия предложили консервативной активисте 26-летней Эшли Сент-Клер, которая родила от Маска в прошлом году.

Сент-Клэр рассказала, что Маск предложил ей 15 млн долларов и ежемесячные выплаты в 100 тыс. долларов за молчание о его отцовстве до совершеннолетия сына. Его помощник Джаред Бирхолл отметил, что такие соглашения Маск заключал с другими матерями своих детей, включая певицу Граймс и главу Neuralink Шивон Зилис.

Сент-Клер отказалась подписывать соглашение, и с каждой новой оглаской сумма выплат снижалась. Когда СМИ попытались получить тест на отцовство – выплаты сократились до 40 тыс. долларов в месяц. А после официального вопроса The Wall Street Journal к Илону Маску – и вовсе до 20 тыс. долларов.

Что касается других миллиардеров, то недавно дочь Билла Гейтса рассказала о неудаче в бизнесе.