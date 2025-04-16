В США аннулировали сотни виз иностранных студентов и педагогов
Фото: pixabay
За последнее время более 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в вузах США лишились своих виз, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала CNN, среди людей, лишившихся виз, числятся как те, кто совершал мелкие правонарушения, так и те, кто не нарушал закон.
"Администрация президента США Дональда Трампа за последнее время аннулировала визы более чем 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в по меньшей мере 90 университетах Соединенных Штатов", – говорится в публикации.
При этом журналисты отметили, что сроки, за которые они должны покинуть страну, остаются неясными.
Ранее сообщалось, что Испания прекратила выдавать "золотые визы" иностранцам.
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