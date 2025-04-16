В США аннулировали сотни виз иностранных студентов и педагогов

За последнее время более 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в вузах США лишились своих виз, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, среди людей, лишившихся виз, числятся как те, кто совершал мелкие правонарушения, так и те, кто не нарушал закон.





"Администрация президента США Дональда Трампа за последнее время аннулировала визы более чем 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в по меньшей мере 90 университетах Соединенных Штатов", – говорится в публикации.

При этом журналисты отметили, что сроки, за которые они должны покинуть страну, остаются неясными.

Ранее сообщалось, что Испания прекратила выдавать "золотые визы" иностранцам.