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Мир

В США аннулировали сотни виз иностранных студентов и педагогов

в США аннулировали сотни виз иностранных студентов и педагогов, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 22:07 Фото: pixabay
За последнее время более 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в вузах США лишились своих виз, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, среди людей, лишившихся виз, числятся как те, кто совершал мелкие правонарушения, так и те, кто не нарушал закон.


"Администрация президента США Дональда Трампа за последнее время аннулировала визы более чем 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в по меньшей мере 90 университетах Соединенных Штатов", – говорится в публикации.

При этом журналисты отметили, что сроки, за которые они должны покинуть страну, остаются неясными.

Ранее сообщалось, что Испания прекратила выдавать "золотые визы" иностранцам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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