Мир

Более 6 тыс. студенческих виз аннулировали в США

США, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 18:33 Фото: pixabay
Госдепартамент США аннулировал с начала 2025 года более 6 тыс. виз иностранных студентов по причине нарушений сроков пребывания и несоблюдения закона, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Fox News, каждый случай аннулирования студенческой визы при администрации президента Дональда Трампа произошел из-за нарушений закона или поддержки терроризма во время пребывания в США.

"Около 4 тыс. виз отозвали только по причине противоправных действий со стороны пребывающих, таких как нападения и вождение в нетрезвом виде", – сообщают журналисты.

Примерно 800 студентов, визы которых отозвали по причине совершения нападений, были арестованы или получили обвинения. Около 200-300 человек привлекли к ответственности из-за поддержки терроризма, в том числе финансирования палестинского движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что посольства США по всему миру получили распоряжение приостановить назначение новых собеседований для получения студенческих и обменных виз.

23 мая 2025 года стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы. Администрация Трампа сочла, что университет создают небезопасную среду в кампусе. Как добавило ведомство, Гарвард занимался "поощрением насилия, антисемитизма и координацией действий с китайской Коммунистической партией".

Андрей Дюсупов
