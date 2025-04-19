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Мир

Зеленский ответил на предложение Путина о временном перемирии на Пасху

Владимир Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 23:30 Фото: Telegram/ Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "действовать зеркально" на предложенное Владимиром Путиным перемирие на Пасху, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины в ответ на объявленное российской стороной перемирие напомнил о ранее предложенном 30-дневном прекращении огня.

"Соответствующее предложение формата полного и безусловного прекращения огня на 30 дней остается без ответа России уже 39 дней. Соединенные Штаты сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот Россия игнорировала", – написал Зеленский в своем Telegram-канале 19 апреля 2025 года.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет действовать зеркально, добавив, что страна готова продлить перемирие после Пасхи.

"Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс".

Президент утверждает, что прекращение огня не действует в полной мере.

"Пока, согласно докладу Главкома, на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Потому доверия словам из Москвы нет. Мы очень хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, отвечая зеркально. На каждый русский удар будет достаточный ответ. На 21:30 и 22:00 ожидаю подробные доклады Главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой по ситуации на конкретных направлениях", – заключил Зеленский.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 23:30
Зеленский выступил с заявлением после объявленного Путиным перемирия на Пасху

Сегодня, 19 апреля 2025 года, президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху в одностороннем порядке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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