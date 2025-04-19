"Дубайский шоколад" стал причиной международного дефицита фисташек

Шоколадный батончик с кремовой зеленой фисташковой начинкой привел к дефициту ядер фисташек, которые в основном выращиваются в США или Иране, сообщает Zakon.kz.

Продвижение продукции в соцсетях повлияло на огромную сельскохозяйственную экономику США и Ирана, пишет The Guardian.

Шоколадный батончик с кремовой зеленой фисташковой начинкой стал невероятно популярным после серии видеороликов, опубликованных в социальных сетях.

По данным газеты, за шесть месяцев по март иранские производители экспортировали в ОАЭ на 40% больше орехов, чем за 12 месяцев до этого. А в США, ведущем мировом экспортере, орех уже становился дефицитным из-за прошлогоднего плохого урожая.

Ранее специалисты фонда Stiftung Warentest изучили под лупой плитки дубайского шоколада из разных стран и обнаружили неаппетитные, а порой и вредные ингредиенты