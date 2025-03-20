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Наука и технологии

Дубайский шоколад изучили "под лупой" – результаты неутешительны

дубайский шоколад проверили в Германии, результат неутешительный, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 15:44 Фото: wikimedia
Специалисты фонда Stiftung Warentest изучили под лупой плитки дубайского шоколада из разных стран и обнаружили неаппетитные, а порой и вредные ингредиенты, сообщает Zakon.kz.

Изобретенный в Дубае шоколад с пастой из фисташек и тонкими хрустящими нитями из теста кадайф в 2024 году вызвал эйфорию во всем мире. Сейчас его копии и вариации создают и продают, в том числе в Германии.

На фоне такой популярности главный немецкий фонд независимой экспертизы товаров и услуг Stiftung Warentest решил проверить, выгоден ли этот сладкий тренд не только для производителей и продавцов, но и для покупателей, протестировав состав "дубайского шоколада". Результаты оказались неутешительными, пишет DW.

По итогам исследования эксперты заявили, что не обнаружили ни уникального вкуса, ни выдающегося качества. Они подвергли тщательному анализу в лаборатории шесть плиток "дубайского шоколада" в ценовом диапазоне от 7 до 25 евро за 100 граммов. Две из их – из Дубая, одна изготовлена в Турции, одна – в Нидерландах и еще две – в Германии.

В нескольких из них вместо изысканных ингредиентов были обнаружены вредные вещества. Образцы из Дубая содержали 3-монохлорпропандиол и глицидиловые эфиры, возникающие в процессе рафинации растительных масел. Эти вещества часто встречаются в рафинированном пальмовом масле и считаются потенциально канцерогенными. Кроме того, один из дубайских экземпляров был загрязнен афлатоксинами из плесневых грибов – канцерогенными веществами, которые широко распространены в фисташках.

"Никаких последствий для здоровья от употребления шоколада не ожидается. Однако обнаружение вредных веществ несовместимо с обещанием высочайшего качества", – подчеркивают эксперты.

Остальные четыре плитки не содержали вредных веществ, но они не были чем-то особенным с кулинарной точки зрения. Ярко выраженный вкус фисташек, по словам независимых экспертов фонда, ощущался лишь в одном продукте из ОАЭ. У остальных пяти экземпляров лишь просто ореховых привкус. Самое высокое задекларированное содержание фисташек достигает 19 процентов. На трех плитках эта информация полностью отсутствовала.

По данным фонда Stiftung Warentest, начинки проверенного им шоколада состоят в основном из сахара и растительного масла, а некоторые экземпляры также содержат ароматизаторы и красители. При этом маркировка четырех из шести плиток вводила в заблуждение. Например, на ней не было информации о добавках или указаний для аллергиков.

В своем заключении фонд Stiftung Warentest считает эйфорию вокруг "дубайского шоколада" необоснованной. Эксперты рекомендуют классический фисташковый шоколад как недорогую альтернативу. Если же хочется именно лакомства в дубайском стиле, то его можно приготовить и самостоятельно – в интернете множество рецептов. Все, что понадобится, – это шоколад, "волосы ангела" из магазина восточных сладостей, сливочное масло, кунжутная паста и фисташковый крем.

Между тем в России популярность набирают дубайские пасхальные куличи. В их составе можно найти не только привычные изюм и орехи, но и экзотические фрукты, шоколад, кремы с уникальными вкусами, а также золотые листья и съедобные украшения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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