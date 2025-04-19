Верховный суд США заблокировал депортацию группы мигрантов

Верховный суд запретил администрации президента США Дональда Трампа депортировать еще одну группу венесуэльских мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд временно запретил администрации Белого дома депортировать еще одну группу венесуэльских мигрантов, обвиняемых в членстве в банде, пишет CNN.

Поводом для вмешательства Верховного суда стала экстренная апелляция, поданная адвокатами мигрантов 18 апреля 2025 года. Они заявили, что их подзащитные могут быть высланы немедленно, без возможности оспорить депортацию или даже получить официальное уведомление. По их словам, некоторые мигранты уже готовились к вылету – в частности, их просили переодеться.

Краткое постановление Верховного суда не содержит объяснений мотивов, но предписывает администрации не предпринимать действий до тех пор, пока федеральный апелляционный суд в Луизиане не примет решение по делу. При этом двое судей – Сэмюэл Алито и Кларенс Томас – выразили несогласие с этим решением.

Накануне окружной судья в Вашингтоне Джеймс Боасберг признал, что обеспокоен происходящим, но отказался приостанавливать депортации, сославшись на отсутствие необходимых полномочий. На вечернем заседании он уточнил у представителя Минюста, планируются ли вылеты. Юрист Минюста сообщил, что рейсы не запланированы, но правительство оставляет за собой право выслать мигрантов в любой момент.

Этот случай стал вторым за последнее время, когда администрация Дональда Трампа использует "Закон о врагах иностранцев", позволяющий обойти стандартные иммиграционные процедуры в условиях угрозы национальной безопасности. Верховный суд ранее уже разрешил Трампу применять этот механизм, но с условием, что задержанным должны быть предоставлены уведомления и возможность судебного обжалования.

По словам правозащитников, власти в спешке готовили мужчин к вылету. Судебное разбирательство продолжается.

Венесуэльцев, подозреваемых в причастности к бандам, напрямую депортируют в Центр содержания террористов CECOT. Это крупнейшая тюрьма Латинской Америки, считается одной из самых жестких в мире.

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Открытая в феврале 2023 года в Сальвадоре, тюрьма рассчитана на 40 тысяч заключенных и предназначена в основном для членов уличных банд, таких как MS-13 и Barrio 18. Тюрьма построена за рекордно короткие сроки и стала символом жесткой антикриминальной политики нынешнего президента страны Найиба Букеле, в рамках которой по всей стране были арестованы десятки тысяч человек.

Фото: скриншот видео

Минувшей ночью посольство РК в США обратилось к казахстанцам, которые нелегально находятся в Америке.