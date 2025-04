Илон Маск рассказал, почему в США утратили традиционные ценности

Таким образом Маск прокомментировал публикацию другого американского миллиардера, финансиста Билла Экмана, в которой говорилось, что демократы разрешают въезд миллионам нелегальных мигрантов без проверки, но в это же время требуют тщательной проверки судом решения о депортации. Это, по словам Экмана, может привести к утрате по идее охраняемых Демократической партией ценностей.

