Илон Маск рассказал, почему в США утратили традиционные ценности

Нелегальная миграция в США может привести к утрате исконных ценностей страны. Такое мнение в субботу, 19 апреля, выразил американский миллиардер, основатель корпорации SpaceX Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

"Это жестокая правда", – написал он в соцсети X.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию другого американского миллиардера, финансиста Билла Экмана, в которой говорилось, что демократы разрешают въезд миллионам нелегальных мигрантов без проверки, но в это же время требуют тщательной проверки судом решения о депортации. Это, по словам Экмана, может привести к утрате по идее охраняемых Демократической партией ценностей.

This is the hard truth https://t.co/UavrvOiN9A — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2025

Ранее стало известно, что миллиардер Илон Маск предлагает матерям своих детей ежемесячно большие деньги в обмен на молчание. Речь идет о суммах в 15 млн и 100 тыс. долларов. При этом молчание женщин должно сохраняться, пока детям Маска не исполнится 21 год.

19 апреля 2025 года посольство Казахстана в США обратилось к соотечественникам, которые нелегально находятся в Америке. Казахстанцев, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, призвали добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home".