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Мир

Посольство Казахстана в США выступило с обращением

Казахстанцев-нелегалов просят вернуться домой, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 08:57 Фото: Instagram/kz_in_usa
Минувшей ночью посольство Казахстана в США обратилось к казахстанцам, которые нелегально находятся в Америке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы посольства, власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home".

"Уважаемые граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Соединенных Штатов Америки! Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home", – говорится в сообщении.

Гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:

  • добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;
  • сохранение средств, заработанных в США;
  • отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;
  • возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;
  • право на законное возвращение в США в будущем.

В случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:

  • немедленная депортация;
  • штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день;
  • если гражданин не вернулся на родину, уведомив через "CBP Home", будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США;
  • запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы.
"В связи с вышеизложенным посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий".Посольство РК в США

Так совпало, что ранее стало известно о стрельбе в университете Флориды. Никто из граждан Казахстана, обучающихся в этом заведении, не пострадал.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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