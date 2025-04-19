Посольство Казахстана в США выступило с обращением

Минувшей ночью посольство Казахстана в США обратилось к казахстанцам, которые нелегально находятся в Америке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы посольства, власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home".

"Уважаемые граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Соединенных Штатов Америки! Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home", – говорится в сообщении.

Гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:

добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;

сохранение средств, заработанных в США;

отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;

возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;

право на законное возвращение в США в будущем.

В случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:

немедленная депортация;

штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день;

если гражданин не вернулся на родину, уведомив через "CBP Home", будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США;

запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы.

"В связи с вышеизложенным посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий". Посольство РК в США

Так совпало, что ранее стало известно о стрельбе в университете Флориды. Никто из граждан Казахстана, обучающихся в этом заведении, не пострадал.