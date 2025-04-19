Посольство Казахстана в США выступило с обращением
Фото: Instagram/kz_in_usa
Минувшей ночью посольство Казахстана в США обратилось к казахстанцам, которые нелегально находятся в Америке, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы посольства, власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home".
"Уважаемые граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Соединенных Штатов Америки! Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home", – говорится в сообщении.
Гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:
- добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;
- сохранение средств, заработанных в США;
- отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;
- возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;
- право на законное возвращение в США в будущем.
В случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:
- немедленная депортация;
- штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день;
- если гражданин не вернулся на родину, уведомив через "CBP Home", будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США;
- запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы.
"В связи с вышеизложенным посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий".Посольство РК в США
Так совпало, что ранее стало известно о стрельбе в университете Флориды. Никто из граждан Казахстана, обучающихся в этом заведении, не пострадал.
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