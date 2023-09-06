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Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП

Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП Фото: Zakon.kz
Ночью 4 сентября в центре Алматы произошла перестрелка. Два посетителя ресторана, расположенного в бизнес-центре, получили ранения. Охранник ресторана рассказал журналистам, что происходило в помещении за минуты до ЧП, сообщает Zakon.kz.

Преступников, устроивших стрельбу в центре города, сейчас разыскивают. Неизвестные открыли огонь из боевых пистолетов около популярного ресторана, в результате двое мужчин ранены, одному пули попали в живот и руку, другому прострелили ногу. Предполагаемого стрелка задержали, но еще нескольким удалось сбежать. Охранник ресторана рассказал подробности той ночи, сообщает телеканал КТК.

ЧП случилось возле ресторана, расположенном на первом этаже элитного бизнес-центра. О произошедшем напоминает только пулевое отверстие в окне заведения, все сотрудники на месте. Начальник охраны рассказывает, что в зале ресторана отдыхала компания. Мужчины сначала о чем-то спокойно беседовали, выпивали, а позже между двумя из них завязалась ссора. Оппоненты вышли на парковку, где и произошло ЧП.

"Уже снаружи это все происходило. Словесная перепалка перешла в драку. В тот момент с улицы какие-то непонятные люди в масках подходили и начали стрелять в одного, ранили двоих. Из тех, кто между собой ссорились", – рассказал журналистам начальник службы безопасности ресторана Меиржан Утепов.

Сотрудники ресторана оказали пострадавшим первую помощь, вызвали полицию и скорую. Одному из раненых сделали операцию, второй от хирургического вмешательства отказывался.

"Один из них поступил ближе к средней тяжести. Там было повреждение лобной кости, перелом лобной кости и пулевое ранение голени. Он отказывался первые два дня от операции. Сегодня дал согласие. Завтра будет в плановом порядке проведена операция по нейрохирургии. Второй пациент поступил, он был в крайне тяжелом состоянии. Огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов. У него также было проникающее огнестрельное ранение левой руки", – говорит и.о. заместителя директора Центральной городской клинической больницы №12 Галымжан Прмаганбетов. 

Ранее в городской полиции сообщали, что один из подозреваемых уже задержан. Он сейчас дает показания, между тем остальных подозреваемых продолжают искать. Сведения о них в интересах следствия не раскрывают. Стрелявшим может грозить до семи лет тюрьмы.

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Зарина Жакупова
Алматы
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