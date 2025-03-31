В Германии пожарный признался в серии поджогов ради славы и признания

47-летний пожарный-доброволец признался в суде в Германии, что совершил 20 поджогов в в районе на границе федеральных земель Гессен и Бавария, чтобы получить славу и признание общественности, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства DPA, два пожара считаются с отягощающими обстоятельствами. Как отмечается, подсудимый сконструировал самовоспламеняющееся устройство, которое он устанавливал на месте преступления и которое загоралось только через 12-24 часов после установки. Устройство представляло собой конструкцию из элементов питания, реле-переключателя, которым можно управлять удаленно, а также емкостей, заполненных легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, обвиняемый покрывал конструкцию горючей краской, чтобы убедиться, что следы на поверхности конструкции, такие как отпечатки пальцев или следы ДНК, будут уничтожены.

Прокуроры предполагают, что мужчина действовал с целью "ощутить превосходство и насладиться предполагаемой беспомощностью и растерянностью следственных органов и населения".

Издание отмечает, что в основном подсудимый поджигал поленницы дров, лес, луга и охотничьи вышки. Однако с годами он стал выбирать и более ценные объекты для поджогов, такие как дачный домик одной семьи и лесную хижину с пасекой, оба неоднократно использовались владельцами для ночлега. В результате пожаров никто не пострадал.

Стражам порядка удалось вычислить преступника по следам ДНК летом 2024 года. С того времени он находится в СИЗО. Представ перед земельным суд Ашаффенбурга, подсудимый сознался в некоторых поджогах, в которых его обвиняют. По его словам, он не хотел никому навредить и поступал так, чтобы о нем написали в прессе.

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