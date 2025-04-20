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Мир

Папа Римский и вице-президент США обсудили спорные вопросы в Ватикане

Папа Римский и Джей Ди Вэнс провели встречу, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 03:00 Фото: vaticannews.va
Несколько лет назад ставший католиком вице-президент США Джей Ди Вэн встретился в Ватикане с папой Римским Франциском, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в доме в Санта Марте 19 апреля и продлилась несколько минут, передает пресс-служба Ватикана. По мнению обеих сторон, встреча дала возможность обменяться пасхальными поздравлениями.

Фото: vaticannews.va

Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации, особенно о странах, где идут войны, наблюдается политическая напряженность и сложная гуманитарная ситуация. Особое внимание было уделено мигрантам, беженцам и заключенным, также обсуждались другие темы, представляющие взаимный интерес.

Что касается СМИ, то они характеризуют эту встречу как сближение между администрацией Трампа и Ватиканом после того, как папа Франциск неоднократно критиковал жесткие антимиграционные меры в США.

О своей пасхальной поездке в Рим вице-президент США рассказал также на своей странице в Х.

За несколько дней до Пасхи Ватикан причислил архитектора Антонио Гауди к лику блаженных.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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