Папа Римский и вице-президент США обсудили спорные вопросы в Ватикане
Встреча прошла в доме в Санта Марте 19 апреля и продлилась несколько минут, передает пресс-служба Ватикана. По мнению обеих сторон, встреча дала возможность обменяться пасхальными поздравлениями.
Фото: vaticannews.va
Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации, особенно о странах, где идут войны, наблюдается политическая напряженность и сложная гуманитарная ситуация. Особое внимание было уделено мигрантам, беженцам и заключенным, также обсуждались другие темы, представляющие взаимный интерес.
Что касается СМИ, то они характеризуют эту встречу как сближение между администрацией Трампа и Ватиканом после того, как папа Франциск неоднократно критиковал жесткие антимиграционные меры в США.
О своей пасхальной поездке в Рим вице-президент США рассказал также на своей странице в Х.
It was an honor to visit the Vatican during Holy Week, and a blessing to experience the beauty and reverence of the Good Friday liturgy at St. Peter's Basilica. pic.twitter.com/L3LBlkNgmJ— Vice President JD Vance (@VP) April 19, 2025
За несколько дней до Пасхи Ватикан причислил архитектора Антонио Гауди к лику блаженных.