Папа Римский и вице-президент США обсудили в Ватикане спорные вопросы

Встреча прошла в доме в Санта Марте 19 апреля и продлилась несколько минут, передает пресс-служба Ватикана. По мнению обеих сторон, встреча дала возможность обменяться пасхальными поздравлениями.

Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации, особенно о странах, где идут войны, наблюдается политическая напряженность и сложная гуманитарная ситуация. Особое внимание было уделено мигрантам, беженцам и заключенным, также обсуждались другие темы, представляющие взаимный интерес.

Что касается СМИ, то они характеризуют эту встречу как сближение между администрацией Трампа и Ватиканом после того, как папа Франциск неоднократно критиковал жесткие антиммиграционные меры в США.

О своей Пасхальной поездке в Рим вице-президент США рассказал также на своей странице в Х.

It was an honor to visit the Vatican during Holy Week, and a blessing to experience the beauty and reverence of the Good Friday liturgy at St. Peter's Basilica. pic.twitter.com/L3LBlkNgmJ