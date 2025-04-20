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Мир

Папа римский Франциск выступил с заявлением

Папа римский Франциск, послание, Пасха, заявление, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 19:48 Фото: pixabay
В своем традиционном пасхальном послании Папа римский Франциск заявил, что установления мира невозможно достичь без разоружения и исключения гонки вооружений, сообщается в Zakon.kz.

Папа римский призвал молиться за жителей Израиля и Палестины, Ливана и Сирии, Йемена, Украины, Мьянмы и африканских стран, а также за согласие на Южном Кавказе и на Балканах, сообщает Vatican News. 

"Мир невозможен без подлинного разоружения! Необходимость каждого народа обеспечивать свою оборону не может превратиться во всеобщую гонку вооружений", - отметил понтифик, поздравляя всех христиан со Светлой Пасхой.

Пасхальное послание папы Франциска было зачитано его церемониймейстером, архиепископом Диего Равелли. Его слушали 50 тысяч паломников, которые собрались на площади Святого Петра.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск 6 апреля впервые после выписки из больницы выступил на публике. Он поприветствовал верующих и произнес несколько слов, хоть его голос звучал тише обычного. Месса прошла в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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