На первой воскресной мессе после выписки Папа Римский предстал в инвалидной коляске
Как пишет портал Vatican News, после воскресной мессы, посвященной страдающим и болеющим, 88-летний Франциск выехал в инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и обратился к собравшимся.
Отмечается, что он поприветствовал верующих и произнес несколько слов, хоть его голос звучал тише обычного. Месса прошла в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.
Франциск находится в больнице с 14 февраля. Сначала у него был бронхит, затем заболевание перешло в пневмонию. Как сообщал Ватикан, в какой-то момент понтифик был на грани жизни и смерти. В начале марта была опубликована аудиозапись его голоса – на ней было слышно, что ему тяжело дышать.
Позже СМИ писали, что Папе Римскому придется заново учиться говорить.