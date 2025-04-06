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События

На первой воскресной мессе после выписки Папа Римский предстал в инвалидной коляске

Папа римский Франциск впервые после болезни появился на публике, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 19:16 Фото: vaticannews.va
Папа Римский Франциск 6 апреля впервые после выписки из больницы выступил на публике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Vatican News, после воскресной мессы, посвященной страдающим и болеющим, 88-летний Франциск выехал в инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и обратился к собравшимся.

Отмечается, что он поприветствовал верующих и произнес несколько слов, хоть его голос звучал тише обычного. Месса прошла в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

Франциск находится в больнице с 14 февраля. Сначала у него был бронхит, затем заболевание перешло в пневмонию. Как сообщал Ватикан, в какой-то момент понтифик был на грани жизни и смерти. В начале марта была опубликована аудиозапись его голоса – на ней было слышно, что ему тяжело дышать.

Позже СМИ писали, что Папе Римскому придется заново учиться говорить.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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