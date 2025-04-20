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Мир

Наводнение смыло автомобиль с моста в США: погибли два человека

автомобильный мост в дождь, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 01:13 Фото: freepik
В Муре, штат Оклахома (США), два человека — женщина и 12-летний ребенок — погибли, когда их автомобиль унесло с дороги сильным потоком воды. Это произошло во время наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает Zakon.kz.

Местная полиция сообщила ABC News, что всего в зоне бедствия оказалось два автомобиля. Один из них — джип, в котором находились пять человек. Трое из них спаслись, двоих — женщину и ребенка — позже нашли мертвыми рядом с машиной. Второй автомобиль был грузовиком, в нем находились еще двое пострадавших, их также удалось спасти.

Обе машины оказались под водой после того, как их смыло с моста. По словам полиции, сильный дождь вызвал резкий подъем воды, затопил улицы и стал причиной множества подобных инцидентов по всему городу.

В полиции отметили, что это было экстремальное погодное явление, которое повлияло на дороги и вызвало десятки инцидентов с высоким уровнем воды. Там поблагодарили спасательные службы из соседних округов за помощь и добавили, что их мысли и молитвы — с семьями и друзьями жертв.

Ранее в полиции заявили, что работают над тем, чтобы помочь более чем дюжине автомобилистов, чьи машины застряли из-за высокой воды.

В ведомстве также сообщили, что на многих дорогах и в кварталах вода переливается через бордюры, и призвали жителей по возможности оставаться дома.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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