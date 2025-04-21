Трамп выступил с новым заявлением по переговорам Москвы и Киева

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей персональной соцсети Truth Social.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. После этого обе страны начнут вести большой бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!" Дональд Трамп

Фото: truthsocial

По мнению экспертов-международников, Трамп намекает, что в случае мира – будет и бизнес. И со стороны Трампа это не просто дипломатический оптимизм – это четкий сигнал. США под руководством Трампа готовы играть роль не надзирателя, а торгового партнера. Мир – не ради "ценностей", а ради контракта.

"В отличие от администрации Байдена, которая кормила всех лозунгами и поставками оружия, Трамп ставит вопрос иначе: хотите денег – подпишите соглашение", – уверены эксперты.

Ранее Трамп заверил, что его страна выйдет из переговорного процесса по Украине в случае, если одна из сторон "начнет его саботировать".