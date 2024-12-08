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Мир

Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине

Дональд Трамп, США, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 13:09 Фото: pixabay
Избранный президент США Дональд Трамп высказался о Сирии и заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую запись он опубликовал в соцсети Truth Social.

"Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна – из-за Украины и плохой экономики, другая – из-за Израиля и его успехов в боевых действиях. Точно так же Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие", – написал Трамп.

Он добавил, что необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

7 декабря 2024 года в Париже состоялась встреча глав Франции, США и Украины. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Дональда Трампа после его победы на выборах, а также его первой встречей с Зеленским в статусе избранного президента США.

Андрей Дюсупов
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