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Мир

70-летний астронавт приземлился в Казахстане: как это было

Дональд Петтит, Земля, космос, возвращение, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 14:36 Фото: Instagram/astro_pettit
Американский инженер-химик и астронавт NASA Дональд Петтит вернулся на Землю после 7-месячной космической миссии. Это произошло в его 70-й день рождения. Экипаж приземлился в районе Жезказгана 20 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За 220 дней на орбите космонавты совершили 3520 витков вокруг Земли.

Космонавт-испытатель Олег Артемьев на странице в Instagram опубликовал ряд снимков с места приземления корабля "Союз МС-26".

"С возвращением домой! В эти выходные, прямо в светлый праздник Пасхи, с Международной космической станции на Землю вернулся экипаж корабля "Союз МС-26"! 20 апреля спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с космонавтами госкорпорации "Роскосмос" Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган".Олег Артемьев

По данным NASA, Петтит проводил на орбите исследования с целью улучшения возможностей 3D-печати из металла, совершенствовал технологии дезинфекции воды, изучал рост растений в различных условиях и поведение огня в условиях микрогравитации.

Дональд Петтит – cтарейший действующий астронавт CША.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 14:36
"Союз МС-26" успешно приземлился в степи Казахстана

13 апреля 2025 года NASA опубликовало пост с данью уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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