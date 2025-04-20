"Союз МС-26" успешно приземлился в степи Казахстана

Утром 20 апреля космический корабль "Союз МС-26" благополучно приземлился в Казахстане. На его борту – россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит, сообщает Zakon.kz.

Корабль отстыковался от МКС в 0:57. В казахстанские степи он опустился на парашюте. Космонавты находились на станции более полугода. За это время они провели свыше сорока экспериментов и полноценный выход в открытый космос.

Фото: "Роскосмос"

Приземление произошло возле Жезказгана в 06:20 по казахстанскому времени.

"Утром корабль отстыковался от модуля МКС "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно", – сообщил "Роскосмос".



Ранее сообщалось, что редкое планетарное явление в виде "смайлика" увидят земляне.