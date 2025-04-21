Смерть Папы Римского Франциска: как пройдут похороны по-новому и когда выберут нового Папу

Сегодня, 21 апреля, и на ближайшие дни вперед внимание мирового сообщества будет приковано к Ватикану, где готовятся к похоронам умершего Папы Римского Франциска и начнут готовиться к выборам нового Папы Римского, сообщает Zakon.kz.

Похороны Папы Франциска должны пройти по-новому: это "завещал" он сам. Весной 2024 года Папа распорядился, чтобы его погребение было более скромным, чем у предшественников. Поправки включают отказ от бальзамирования, чтобы похороны прошли быстрее и были сокращены расходы; отказ от использования трех гробов (деревянный, свинцовый и внешний дубовый) в пользу одного, без излишних украшений; без продажи в Ватикане памятных сувениров; отмена восковой маски; отказ от двойного бдения; выставление гроба с телом для прощания не более чем на три дня; простое надгробие.

Согласно традиции, хоронят Папу в гробнице под собором Святого Петра – в крипте, где покоятся и другие понтифики, включая Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Однако Папа Римский Франциск заявлял, что договорился о том, чтобы его погребли в базилике Санта-Мария-Маджоре.

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По классическим канонам Католической церкви и церемониальным протоколом, который формировался столетиями, в случае смерти Папы Римского при исполнении им полномочий применяется следующий ритуал:

1. Подтверждение смерти

Первым делом камерленго (временный управляющий Ватиканом) официально подтверждает смерть Папы. Традиционно он трижды называет имя Папы и касается его лба серебряным молоточком. Затем объявляет: "Папа мертв".

2. Извещение мира

Ватикан публикует официальное уведомление о смерти. Колокола собора Святого Петра начинают траурный звон. Государственные флаги Ватикана приспускаются, начинается девятидневный траур.

3. Печати и безопасность

Камерленго опечатывает апартаменты Папы, архив и его личные вещи. Его папский перстень (перстень Рыбака) разбивается специальным молотком – символ окончания понтификата.

4. Подготовка к похоронам

Папу обмывают, облачают в папское облачение и помещают в бронзовый саркофаг, временно открытый для поклонения. Его тело выставляется для прощания верующих в соборе Святого Петра обычно на 5-7 дней.

5. Похоронная месса (Missa Pro Pontifice Defuncto)

Через 4-6 дней после смерти проводится похоронная месса. Она проходит на площади Святого Петра или внутри собора и собирает тысячи верующих и мировых лидеров.

После похорон Ватикан входит в период Sede Vacante – "вакантный престол". Камерленго и Коллегия кардиналов временно управляют делами церкви. Через 15-20 дней после смерти начинается конклав – тайное голосование за нового Папу.

Избрание нового Папы – традиция, восходящая к XIII веку.

Кто голосует

Только кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста, имеют право участвовать в выборах. По состоянию на 22 января 2025 года таких кардиналов насчитывалось 138. Однако, как показывала практика, не все кардиналы всегда участвуют в голосовании. Причины могут быть связаны со здоровьем или иными обстоятельствами.

Как проходит процесс

Выборы Папы официально начинаются с особой мессы Missa Pro eligendo Romano Pontifice, посвященной избранию нового понтифика.

Во второй половине дня кардиналы собираются в Папской капелле (Капелла Паолина) Апостольского дворца и затем переходят в Сикстинскую капеллу, исполняя Литанию всем святым и латинский гимн Veni Creator Spiritus с молитвой о помощи Святого Духа в выборе достойного главы церкви.

После размышлений о качествах, которыми должен обладать следующий Папа, и о вызовах, стоящих перед церковью, мастер литургических церемоний произносит: "Extra omnes", что по-латыни означает "все – вон". Все, кроме кардиналов, покидают Сикстинскую капеллу – начинается голосование.

Как проходит голосование

Каждый кардинал пишет имя своего кандидата на бюллетене с надписью:

"Eligo in Summum Pontificem" "Я избираю Верховного Понтифика".

Затем по одному они подходят к алтарю и говорят:

"Свидетелем призываю Христа Господа, который будет моим Судьей, что голос мой я подаю тому, кого перед Богом считаю достойным быть избранным."

Бюллетень сворачивают, кладут на круглую тарелку, а затем опускают в овальную урну из серебра и золота. Ранее использовалась обычная чаша.

Подсчет голосов

Бюллетени вскрывают три кардинала-счетчика, которые:

читают имена вслух;

записывают их;

прокалывают каждый бюллетень иглой через слово "Eligo";

связывают их нитью в пучок и завязывают узлом.

Кардиналам разрешено вести свой подсчет на выданных листах, но после голосования все заметки сжигаются.

Официальный итог голосования фиксируется на отдельном листе, который затем отправляется в папский архив.

Дым из трубы Сикстинской капеллы

Бюллетени сжигаются с добавлением специального вещества:

черный дым – Папа не избран;

белый дым – новый Папа избран.

В первый день проходит одно голосование. В последующие дни по четыре голосования в день (два утром и два вечером). Требуется две трети голосов от присутствующих кардиналов.

Если в течение трех дней Папа не избран, голосование приостанавливается на день для молитв и размышлений. Повторяется до достижения примерно 12 дней голосования. Если и тогда не достигнуто согласие, проводится второй тур между двумя кандидатами с наибольшим количеством голосов. Они не имеют права голосовать, а остальным все еще требуется двухтретьевое большинство.

После избрания мастер литургических церемоний возвращается в капеллу. Старший кардинал обращается к избранному:

"Принимаете ли вы свое каноническое избрание Верховным Понтификом?"

Если избранный отвечает: "Принимаю", его спрашивают:

"Какое имя вы желаете принять?"

Выбранное имя записывается в официальный документ. В этот момент из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым и звонят колокола собора Святого Петра. Избранный переодевается в папскую белую сутану, после чего кардиналы по очереди присягают ему на верность.

Объявление нового Папы

Перед новым Папой на балкон базилики Святого Петра выходит кардинал-протодьякон (на данный момент француз Жан-Луи Торан) и произносит: "Habemus Papam!" ("У нас есть Папа!").

Новый Папа затем выходит к людям и произносит свои первые слова в должности понтифика.

21 апреля 2025 года после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался Папа Римский Франциск.